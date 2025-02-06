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Микель Артета: В этот день нужно быть очень эффективными, а мы не были такими

Англия

Тренер Арсенала прокомментировал вылет из Кубка Английской лиги

Микель Артета: В этот день нужно быть очень эффективными, а мы не были такими

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет из Кубка Английской лиги.

Испанец заявил, что "Ньюкасл" в матче был эффектнее "Арсенала"

"В первом тайме у нас был импульс, но мы не воспользовались им. Они забили сразу после этого, и импульс сменился. Нам нужен был гол в начале второго тайма, но мы его не забили, и возможность была упущена.

Они были более эффективны, чем мы, в штрафных, и в этом разница. В этот день нужно быть очень эффективными, чтобы приблизиться к победе в турнире, а сегодня мы не были такими. Сегодня было тяжело, а завтра будет другой день", - сказал Артета.

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Напомним, что "Арсенал" вылетел из Кубка Английской лиги по итогу двух матчей (0:4).

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Источник:
https://www.bbc.com/sport/football/live/c1we9vxz7xdt#LiveReporting
Опубликовал: Владислав Прийменко
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