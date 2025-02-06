Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микель Артета: В этот день нужно быть очень эффективными, а мы не были такими
Тренер Арсенала прокомментировал вылет из Кубка Английской лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет из Кубка Английской лиги.
Испанец заявил, что "Ньюкасл" в матче был эффектнее "Арсенала"
"В первом тайме у нас был импульс, но мы не воспользовались им. Они забили сразу после этого, и импульс сменился. Нам нужен был гол в начале второго тайма, но мы его не забили, и возможность была упущена.
Они были более эффективны, чем мы, в штрафных, и в этом разница. В этот день нужно быть очень эффективными, чтобы приблизиться к победе в турнире, а сегодня мы не были такими. Сегодня было тяжело, а завтра будет другой день", - сказал Артета.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Арсенал" вылетел из Кубка Английской лиги по итогу двух матчей (0:4).
Популярное сейчас
- Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды
- Акценты. Кубок Украины, которого не будет
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода