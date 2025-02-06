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4:0 по сумме двух поединков ½ Кубка лиги. Ньюкасл – Арсенал 2:0. Обзор матча

Англия
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Сороки будут бороться за трофей

4:0 по сумме двух поединков ½ Кубка лиги. Ньюкасл – Арсенал 2:0. Обзор матча

Фото - Ньюкасл

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Еще до середины первого тайма хозяева могли установить счет 2:0, но точный удар Александера Исаака отменили из-за офсайда. Впрочем, после перерыва "горожане" все же удвоили преимущество. По количеству моментов ни одна команда не создала больше голевых шансов, а преимущество в контроле мяча (68%) не помогло "канонирам" добиться положительного результата.

В решающей встрече "черно-белые" будут играть с победителем пары "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

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Смотрите обзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги

Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк

Ньюкасл – Арсенал 2:0

Голы: Мерфи, 19, Гордон, 52

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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