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4:0 по сумме двух поединков ½ Кубка лиги. Ньюкасл – Арсенал 2:0. Обзор матча
Сороки будут бороться за трофей
Фото - Ньюкасл
Еще до середины первого тайма хозяева могли установить счет 2:0, но точный удар Александера Исаака отменили из-за офсайда. Впрочем, после перерыва "горожане" все же удвоили преимущество. По количеству моментов ни одна команда не создала больше голевых шансов, а преимущество в контроле мяча (68%) не помогло "канонирам" добиться положительного результата.
В решающей встрече "черно-белые" будут играть с победителем пары "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".
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Смотрите обзор ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги
Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк
Голы: Мерфи, 19, Гордон, 52
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