  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл только третий раз в истории вышел в финал Кубка лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл только третий раз в истории вышел в финал Кубка лиги

Англия

И второй раз – под руководством Эдди Хау

Ньюкасл только третий раз в истории вышел в финал Кубка лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ответном матче ½ Кубка английской лиги "Ньюкасл" снова обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 и стал первым финалистом текущего соревнования.

Читайте такжеНьюкасл интересуется голкипером аутсайдера Премьер-лиги

Турнир основали еще в 1961 году и с тех пор "горожане" только третий раз выйдут на поле в решающем поединке. В 1976-м "сороки" уступили "Манчестер Сити" на "Уэмбли" со счетом 1:2 перед глазами 100 тысяч болельщиков.

Второго финала поклонникам клуба пришлось ждать 47 лет. На финише кампании 2022/23 "черно-белые" проиграли другой команде из Манчестера – "Юнайтед" (0:2).

По теме
yellow-arrow
4:0 по сумме двух поединков ½ Кубка лиги. Ньюкасл – Арсенал 2:0. Обзор матча
yellow-arrow
Вест Хэму не удалось подписать таланта испанского гранда
yellow-arrow
Микель Артета: В этот день нужно быть очень эффективными, а мы не были такими
Ньюкасл Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости