Ньюкасл только третий раз в истории вышел в финал Кубка лиги

В ответном матче ½ Кубка английской лиги "Ньюкасл" снова обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 и стал первым финалистом текущего соревнования.

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Турнир основали еще в 1961 году и с тех пор "горожане" только третий раз выйдут на поле в решающем поединке. В 1976-м "сороки" уступили "Манчестер Сити" на "Уэмбли" со счетом 1:2 перед глазами 100 тысяч болельщиков.

Второго финала поклонникам клуба пришлось ждать 47 лет. На финише кампании 2022/23 "черно-белые" проиграли другой команде из Манчестера – "Юнайтед" (0:2).