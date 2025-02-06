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Ньюкасл только третий раз в истории вышел в финал Кубка лиги
И второй раз – под руководством Эдди Хау
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче ½ Кубка английской лиги "Ньюкасл" снова обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 и стал первым финалистом текущего соревнования.
Турнир основали еще в 1961 году и с тех пор "горожане" только третий раз выйдут на поле в решающем поединке. В 1976-м "сороки" уступили "Манчестер Сити" на "Уэмбли" со счетом 1:2 перед глазами 100 тысяч болельщиков.
Второго финала поклонникам клуба пришлось ждать 47 лет. На финише кампании 2022/23 "черно-белые" проиграли другой команде из Манчестера – "Юнайтед" (0:2).
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