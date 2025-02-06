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Ман Сити может перехватить игрока у Реала
Битва двух гигантов за левого защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ман Сити" готов составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса, если не сможет подписать своего основного кандидата – Андреа Камбьязо из "Ювентуса".
Эрнандес является одним из ключевых игроков "Милана", но его контракт истекает летом 2026 года, а переговоры о продлении зашли в тупик.
Испанский гранд имеет список приоритетных вариантов на позицию левого защитника, и Эрнандес является одним из них. Однако, по информации источников, "Ман Сити" также внимательно следит за ситуацией вокруг игрока "Милана".
Переговоры между "Миланом" и представителями Эрнандеса продолжаются, но на данный момент стороны далеки от соглашения. Зарплатное предложение от клуба считается слишком низким, а общая ситуация, в которой футболист находится последние месяцы в "Милане", лишь усложняет переговоры.
По данным TEAMtalk, Эрнандеса привлекает возможность возвращения в "Реал", и смена клуба может помочь ему перезапустить карьеру.
Добавим, что в этом сезоне Эрнандес забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 30 матчах за "Милан" во всех турнирах.
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