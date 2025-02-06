Артета - после вылета из Кубка лиги: Мы устали физически, сыграли так много игр

Наставник "Арсенала" поделился мыслями после вылета от "Ньюкасла" (0:2, 0:4 по сумме двух матчей) в полуфинале Кубка английской лиги.

"У нас было так много ожиданий, и мы верили, что можем переломить ситуацию. У нас было два момента, но мы ими не воспользовались, и ход встречи изменился.

Мы устали физически, сыграли так много игр. Эмоционально тоже. Этот поединок был не из тех, в которых в концовке ты можешь поверить, что можешь его перевернуть.

Нам нужно это проглотить. Это сложно, мы осознавали сложность задачи после результата в Лондоне. Теперь мы должны смотреть вперед", — цитирует Артету Football London.