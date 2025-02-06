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Легенда Премьер-лиги раскритиковал Эрлинга Холанда

Англия

Бывший нападающий "Арсенала" не понимает стиль игры норвежца

Легенда Премьер-лиги раскритиковал Эрлинга Холанда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тьерри Анри не понимает, как Холанд мирится с таким малым количеством касаний к мячу, и указывает, где нападающий "Манчестер Сити" должен добавить после разгрома от "Арсенала".

Холанд коснулся мяча лишь шесть раз в первом тайме, но после перерыва сравнял счет точным ударом головой. Кроме гола, он почти не проявил себя, и Анри не понимает, как норвежский форвард может комфортно чувствовать себя, когда не влияет на игру, если его команда не контролирует мяч.

"Я бы не смог смириться с нехваткой касаний, что-то бы произошло. Я бы пошел за мячом, отдал бы пас, сделал бы что-то. Ты не используешь даже свою самую сильную сторону - скорость? Ты не открываешься в зоны за спинами защитников? Вот недавно здесь играл Александер Исак - целый матч создавал проблемы Габриэлю своими рывками.

Что с этим случилось? Опустись, развернись и рвись вперед. Я не понимаю, почему девятки больше этого не делают. Мы не можем требовать от него того, чего он не умеет, но ведь это он должен делать хорошо. А он не сделал", - говорит Анри.

Добавим, что в этом сезоне норвежский нападающий забил 25 голов и отдал 2 ассиста в 33 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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