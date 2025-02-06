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Манчестер Юнайтед предпринял запоздалую попытку подписи игрока Ювентуса

Англия

Однако получил отказ

Манчестер Юнайтед предпринял запоздалую попытку подписи игрока Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Tuttosport, "Манчестер Юнайтед" попытался подписать Дугласа Луиса в последние часы зимнего трансферного окна, однако получил отказ от туринского клуба.

26-летний хавбек находился в сфере интересов как "Манчестер Сити", так и "Манчестер Юнайтед". "Сити" пытался убедить туринцев принять несколько вариантов арендного соглашения, однако все предложения были отклонены.

"Юнайтед" же сохранял заинтересованность в игроке до последнего дня трансферного рынка, предприняв еще одну попытку подписать бразильца, но "Ювентус" решил сохранить Луиса после потери Николо Фаджоли, который перешел в "Фиорентину".

Напомним, что в этом сезоне Дуглас Луис отыграл 19 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Дуглас Луис
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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