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Манчестер Юнайтед предпринял запоздалую попытку подписи игрока Ювентуса
Однако получил отказ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Tuttosport, "Манчестер Юнайтед" попытался подписать Дугласа Луиса в последние часы зимнего трансферного окна, однако получил отказ от туринского клуба.
26-летний хавбек находился в сфере интересов как "Манчестер Сити", так и "Манчестер Юнайтед". "Сити" пытался убедить туринцев принять несколько вариантов арендного соглашения, однако все предложения были отклонены.
"Юнайтед" же сохранял заинтересованность в игроке до последнего дня трансферного рынка, предприняв еще одну попытку подписать бразильца, но "Ювентус" решил сохранить Луиса после потери Николо Фаджоли, который перешел в "Фиорентину".
Напомним, что в этом сезоне Дуглас Луис отыграл 19 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
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