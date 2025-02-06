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Прошло уже 26 лет, а это достижение Оле Гуннара Сульшера так никто и не повторил

Англия

Феноменальный покер норвежца в 1999 году

Прошло уже 26 лет, а это достижение Оле Гуннара Сульшера так никто и не повторил

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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6 февраля 1999 года "Манчестер Юнайтед" играл на выезде против "Ноттингем Форест" и побеждал со счетом 4:1. На 72-й минуте матча сэр Алекс Фергюсон выпустил на поле Оле Гуннара Сульшера вместо Двайта Йорка и норвежец не оставил шансов соперникам, став первым игроком в истории АПЛ, который забил 4 гола после выхода на замену.

Покер Сульшера помог "Юнайтед" одержать историческую победу 8:1. Ни один футболист до сих пор не смог повторить этот рекорд норвежца.

Напомним, что в прошлом месяце Сульшер вернулся к тренерской работе впервые с 2021 года, возглавив турецкий "Бешикташ".

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Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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