Прошло уже 26 лет, а это достижение Оле Гуннара Сульшера так никто и не повторил

6 февраля 1999 года "Манчестер Юнайтед" играл на выезде против "Ноттингем Форест" и побеждал со счетом 4:1. На 72-й минуте матча сэр Алекс Фергюсон выпустил на поле Оле Гуннара Сульшера вместо Двайта Йорка и норвежец не оставил шансов соперникам, став первым игроком в истории АПЛ, который забил 4 гола после выхода на замену.

ON THIS DAY: In 1999, Ole Gunnar Solskjaer became the first player in Premier League history to score 4 goals as a substitute during Man United's 8-1 win at Nottingham Forest.



◎ 71' Subbed on ????

◉ 80' Scores ⚽

◉ 87' Scores ⚽

◉ 90' Scores ⚽

◉ 94 'Scores ⚽



