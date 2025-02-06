Капитан Арсенала отреагировал на вылет команды из Кубка лиги

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор прокомментировал поражение от "Ньюкасла" (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги и вылет своей команды из турнира.

"Этот результат разочаровывает. Мы хотели выйти в финал и мы верили, что это возможно сделать сегодня, но я считаю, что то, как мы играли в течение двух матчей не отражает полностью того, чего мы заслуживали. Мы все разочарованы. Возможно, игра была бы другой, если бы я мог забить в начале матча. Мы позволили им создать много моментов у собственных ворот. Теперь мы должны провести работу над ошибками и двигаться дальше".