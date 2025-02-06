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Инсайдеры рассказали, как продвигаются переговоры о продлении контрактов с футболистами Ливерпуля

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Инсайдеры рассказали, как продвигаются переговоры о продлении контрактов с футболистами Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Инсайдеры рассказали, как продвигаются переговоры о продлении контрактов с футболистами "Ливерпуля".

По словам AnfieldWatch, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и защитник Вирджил Ван Дейк подписали новые контракты с клубом. Информации о защитнике Тренте Александере-Арнольде нет.

Салах неоднократно говорил в различных интервью, что хочет остаться в клубе и ему здесь нравится. Подобное высказывал и капитан "Ливерпуля" Ван Дейк.

Ситуация с Трентом Александером-Арнольдом сложнее. Им активно интересуется мадридский "Реал", в котором играет его близкий друг Джуд Беллингем.

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Напомним, что у Александера-Арнольда, Ван Дейка и Салаха текущие контракты действительны до конца сезона.

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Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Anfield Edition
Опубликовал: Владислав Прийменко
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