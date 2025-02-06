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Арсенал хочет подписать героя матча против Реала
Голкипер "Эспаньола" на радаре "канониров"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последние сезоны "Арсенал" регулярно подписывает игроков из Ла Лиги, и на этот раз их цель - новый талантливый вратарь.
Будущее Хоана Гарсии в "Эспаньоле" до сих пор неопределено, и "Арсенал" не прекращает свой интерес к этому перспективному вратарю.
После великолепной первой половины сезона каталонский голкипер привлек внимание нескольких клубов, но лондонцы остаются наиболее настойчивыми в его подписании.
Прошлым летом "канониры" пытались привлечь Гарсию в свой состав, но "Эспаньол" остался непреклонен в своей позиции: без уплаты клаусулы в 30 миллионов евро молодой вратарь не покинет клуб. Сейчас, в конце сезона, Микель Артета снова будет настаивать на трансфере Гарсии.
Добавим, что в этом сезоне 23-летний вратарь сыграл 22 матча за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 33 гола и трижды оставив свои ворота сухими.
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