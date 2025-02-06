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Арсенал хочет подписать героя матча против Реала

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Голкипер "Эспаньола" на радаре "канониров"

Арсенал хочет подписать героя матча против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В последние сезоны "Арсенал" регулярно подписывает игроков из Ла Лиги, и на этот раз их цель - новый талантливый вратарь.

Будущее Хоана Гарсии в "Эспаньоле" до сих пор неопределено, и "Арсенал" не прекращает свой интерес к этому перспективному вратарю.

После великолепной первой половины сезона каталонский голкипер привлек внимание нескольких клубов, но лондонцы остаются наиболее настойчивыми в его подписании.

Прошлым летом "канониры" пытались привлечь Гарсию в свой состав, но "Эспаньол" остался непреклонен в своей позиции: без уплаты клаусулы в 30 миллионов евро молодой вратарь не покинет клуб. Сейчас, в конце сезона, Микель Артета снова будет настаивать на трансфере Гарсии.

Добавим, что в этом сезоне 23-летний вратарь сыграл 22 матча за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 33 гола и трижды оставив свои ворота сухими.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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