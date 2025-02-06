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Артета рассказал о повреждении своего ключевого нападающего в матче с Ньюкаслом

Англия

Еще одна травма в составе канониров

Артета рассказал о повреждении своего ключевого нападающего в матче с Ньюкаслом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о травме Габриэля Мартинелли.

"Он почувствовал незначительный дискомфорт, кажется, в области подколенного сухожилия и не мог продолжать игру. Завтра он пройдет обследование, ему сделают МРТ-сканирование, чтобы определить степень тяжести этой травмы".

Напомним, что 23-летний бразилец получил повреждение еще в первом тайме в матче против "Ньюкасла" (2:0) в Кубке английской лиги. Вместо него на 37-й минуте на поле вышел Итан Нванери.

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В этом сезоне Мартинелли забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Ньюкасл Габриель Мартинелли
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Источник:
HaytersTV
Опубликовал: Андрей Журба
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