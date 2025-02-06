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Он вернулся. Фулхэм официально объявил о подписании Виллиана
Полгода назад он разорвал контракт с лондонским клубом
Fulham FC
На своем официальном сайте лондонский "Фулхэм" объявил о подписании Виллиана.
Бразилец на правах свободного агента возвращается в Английскую Премьер-лигу, где снова будет выступать в составе "дачников". Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона. Бывший нападающий "горняков" будет играть под 22-м номером.
Reintroducing... ???????? pic.twitter.com/4rqJWjRTtp— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 6, 2025
"Я очень рад вернуться сюда. Я считаю, что это отличная возможность для меня — снова сыграть за этот клуб. Я очень счастлив, как и моя семья, и полностью мотивирован, чтобы выкладываться на полную ради этого клуба. Уже не могу дождаться своего воссоединения с партнерами по команде", — сказал Виллиан.
Welcome back, Willian! ????— Fulham Football Club (@FulhamFC) February 6, 2025
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Напомним, что Виллиан уже играл за «Фулхэм» в период с 2022 по 2024 год, проведя 67 матчей за клуб, в которых бразильцу удалось забить 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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