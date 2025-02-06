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Арсенал договорился о трансфере главной звезды Атлетика - Источник
Нападающий присоединится к команде летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" договорился о трансфере главной звезды "Атлетика" из Бильбао.
Как сообщает издание El Nacional, руководство "Арсенала" согласилось активировать опцию выкупа в контракте Нико Уильямса в размере 60 миллионов евро летом. Также отмечается, что "канониры" предложили 22-летнему игроку сборной Испании многомиллионный контракт, который сделает его одной из ключевых фигур в долгосрочном проекте Микеля Артеты на севере Лондона.
Известно, что "Атлетик" предлагал Нико Уильямсу новый контракт с улучшенными финансовыми условиями, чтобы убедить его отказаться от перехода в "Барселону", но молодой игрок, похоже, продолжит свою карьеру в Англии.
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В текущем сезоне Нико Уильямс забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 30 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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