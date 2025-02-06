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Арсенал взял на тренировочный сбор 15-летнего игрока академии
А также 16-летнего вратаря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Макниколас, Макс Доуман, Джек Портер и еще несколько игроков академии отправятся в Дубай вместе с "Арсеналом".
"Канониры" проконсультировались со всеми соответствующими сторонами, прежде чем принять решение по Доуману. Основное внимание уделено обеспечению соблюдения его образовательной программы, и во время поездки будет выделено специальное время для продолжения его обучения.
Клуб также берет с собой сотрудника Academy Player Care и тренера U21 Мехмета Али, чтобы помочь молодым игрокам адаптироваться к основной команде.
Добавим, что Доуман в сентябре стал самым молодым автором гола в истории Юношеской лиги УЕФА - в возрасте 14 лет, 8 месяцев и 19 дней. А в декабре, за месяц до своего 15-летия, он стал самым молодым футболистом, который играл за "Арсенал" U21.
Джек Портер же в сентябре установил другой рекорд - он стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в стартовом составе "Арсенала" в матче Кубка лиги против "Болтона" (5:1).
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