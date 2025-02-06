  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан Ливерпуля сделал серьезное заявление перед матчем с Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Ливерпуля сделал серьезное заявление перед матчем с Тоттенхэмом

Англия

Настоящий лидер команды

Капитан Ливерпуля сделал серьезное заявление перед матчем с Тоттенхэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сделал серьезное заявление перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка английской лиги.

"Мы понимаем, какой вызов перед нами стоит в матче против "Тоттенхэма". Их место в турнирной таблице говорит нам о том, что в последнее время они находятся в не лучшей форме, но у них есть отличные игроки. Никакой речи о недооценке соперника и быть не может".

Читайте такжеЛиверпуль – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

"Конечно, мы были разочарованы тем, как закончился первый матч. После игры я сказал команде, что это лишь первый матч, и мы сделаем все возможное, чтобы быть готовыми ко второму поединку. Мы все хотим попасть в финал. Я надеюсь, что нам удастся показать великолепную игру на "Энфилде".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится сегодня, в четверг 6-го февраля. Начало игры в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Арсенал зимой так и не получил ни одного предложения по Александру Зинченко
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед рассказал о травме ключевого защитника команды
yellow-arrow
Арсенал взял на тренировочный сбор 15-летнего игрока академии
Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости