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Капитан Ливерпуля сделал серьезное заявление перед матчем с Тоттенхэмом
Настоящий лидер команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сделал серьезное заявление перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка английской лиги.
"Мы понимаем, какой вызов перед нами стоит в матче против "Тоттенхэма". Их место в турнирной таблице говорит нам о том, что в последнее время они находятся в не лучшей форме, но у них есть отличные игроки. Никакой речи о недооценке соперника и быть не может".
"Конечно, мы были разочарованы тем, как закончился первый матч. После игры я сказал команде, что это лишь первый матч, и мы сделаем все возможное, чтобы быть готовыми ко второму поединку. Мы все хотим попасть в финал. Я надеюсь, что нам удастся показать великолепную игру на "Энфилде".
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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится сегодня, в четверг 6-го февраля. Начало игры в 22:00.
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