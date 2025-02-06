"Манчестер Юнайтед" рассказал о травме ключевого защитника команды.

Клуб подтвердил, что Лисандро Мартинес порвал в матче против "Кристал Пэлас".

"Оценка травмы продолжается, чтобы определить подходящий курс лечения и сроки реабилитации", - сообщил клуб.

We can confirm that @LisandrMartinez suffered an injury to his cruciate ligament in Sunday’s game against Crystal Palace.



Wishing you a speedy recovery, Licha ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2025

Напомним, что 2 февраля Лисандро Мартинес на 76-й минуте матча против "Кристал Пэлас" после фола Сара оказался на газоне и держался за колено.

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В этом сезоне Лисандро Мартинес провёл за "Манчестер Юнайтед" 32 матча, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.