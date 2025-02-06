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Манчестер Юнайтед рассказал о травме ключевого защитника команды

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Манчестер Юнайтед рассказал о травме ключевого защитника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" рассказал о травме ключевого защитника команды.

Клуб подтвердил, что Лисандро Мартинес порвал в матче против "Кристал Пэлас".

"Оценка травмы продолжается, чтобы определить подходящий курс лечения и сроки реабилитации", - сообщил клуб.

Напомним, что 2 февраля Лисандро Мартинес на 76-й минуте матча против "Кристал Пэлас" после фола Сара оказался на газоне и держался за колено.

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В этом сезоне Лисандро Мартинес провёл за "Манчестер Юнайтед" 32 матча, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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