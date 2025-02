"Манчестер Юнайтед" рассказал о травме ключевого защитника команды.

Клуб подтвердил, что Лисандро Мартинес порвал в матче против "Кристал Пэлас".

We can confirm that @LisandrMartinez suffered an injury to his cruciate ligament in Sunday’s game against Crystal Palace.



