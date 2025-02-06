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Арсенал зимой так и не получил ни одного предложения по Александру Зинченко
А как насчет лета?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Daily Mail Сами Мокбель, в январское трансферное окно "Арсенал" не получил ни одного официального предложения по своему украинскому защитнику.
"Атлетико" и "Боруссия Дортмунд" проявляли интерес к Зинченко, но хотели только аренду. Впрочем, ни один из клубов не делал официального запроса в течение окна.
"Арсенал" рассматривал лишь вариант с полноценным переходом игрока, который готов покинуть клуб летом.
Добавим, что в этом сезоне 28-летний украинец сыграл 13 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
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