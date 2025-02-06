Арсенал зимой так и не получил ни одного предложения по Александру Зинченко

Как сообщает журналист Daily Mail Сами Мокбель, в январское трансферное окно "Арсенал" не получил ни одного официального предложения по своему украинскому защитнику.

"Атлетико" и "Боруссия Дортмунд" проявляли интерес к Зинченко, но хотели только аренду. Впрочем, ни один из клубов не делал официального запроса в течение окна.

"Арсенал" рассматривал лишь вариант с полноценным переходом игрока, который готов покинуть клуб летом.

Добавим, что в этом сезоне 28-летний украинец сыграл 13 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.