Раскрыта сумма отступных в контракте одного из лучших нападающих АПЛ

Раскрыты детали нового контракта одного из лучших нападающих Английской Премьер-лиги.

Согласно эксклюзивной информации от издания Daily Mail, 25-летний нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья, который недавно подписал новый контракт с "волками" до лета 2029 года, может покинуть клуб следующим летом, если кто-то будет готов активировать его клаусулу.

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Отмечается, что в соглашении указано сумму отступных в 62 миллиона фунтов стерлингов, которая не имеет никаких ограничений, касающихся английских клубов. Среди команд, которые следят за форвардом "Вулверхэмптона", называют "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Астон Виллу" и "Ноттингем Форест".

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Также добавим, что в этом сезоне Матеус Кунья забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах в АПЛ.