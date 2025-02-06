Новичок "Манчестер Сити" попрощался с "Порту" в соцсетях.

Нико Гонсалес поблагодарил болельщиков, футболистов команды и персонал. Он пообещал быть ещё одним "Драконом".

"Прожив невероятный год, я покидаю волшебный и уникальный город. Я пережил незабываемые моменты, которые помогли мне вырасти и стать лучшим игроком и человеком.

Вот почему я хочу поблагодарить всех болельщиков, товарищей по команде и персонал клуба, который дал мне все. Я старался отплатить тем же, всегда отдавая все самое лучшее, на что я способен. Спасибо всем, я всегда буду еще одним Драконом, поддерживающим "Порту"!", - заключил Нико.