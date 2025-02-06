Легенда "Манчестер Юнайтед" предупредил что клуб может бороться за выживание.

Бывший защитник клуба Пол Паркер считает, что Рубену Амориму и его слабо выступающим звёздам придётся бороться за выживание. Экс-футболист назвал уровень команды низким

"Я просто не могу придумать ничего положительного, что можно было бы сказать о "Юнайтед" в данный момент. Всё просто на таком низком уровне. Если ситуация не улучшится с теми людьми, которые там есть, всё может стать только хуже.

Всё ещё не могу исключать возможность того, что "Манчестер Юнайтед" может бороться за выживание в этом сезоне — настолько всё плохо.

Я мог бы сказать, что из состава "Манчестер Юнайтед" нужно исключить немало игроков, но кем Рубен Аморим их заменит?

Это всё равно что развернуться и сказать, что ваш Ferrari плохо едет и вы хотите воспользоваться другой машиной, но эта другая машина — Ford Focus. Вы всегда будете ездить на Ferrari и надеяться, что в какой-то момент он вас не подведёт", - сказал Паркер.