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Легенда Манчестер Юнайтед предупредил что клуб может бороться за выживание
Ну и в чём он неправ?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Манчестер Юнайтед" предупредил что клуб может бороться за выживание.
Бывший защитник клуба Пол Паркер считает, что Рубену Амориму и его слабо выступающим звёздам придётся бороться за выживание. Экс-футболист назвал уровень команды низким
"Я просто не могу придумать ничего положительного, что можно было бы сказать о "Юнайтед" в данный момент. Всё просто на таком низком уровне. Если ситуация не улучшится с теми людьми, которые там есть, всё может стать только хуже.
Всё ещё не могу исключать возможность того, что "Манчестер Юнайтед" может бороться за выживание в этом сезоне — настолько всё плохо.
Я мог бы сказать, что из состава "Манчестер Юнайтед" нужно исключить немало игроков, но кем Рубен Аморим их заменит?
Это всё равно что развернуться и сказать, что ваш Ferrari плохо едет и вы хотите воспользоваться другой машиной, но эта другая машина — Ford Focus. Вы всегда будете ездить на Ferrari и надеяться, что в какой-то момент он вас не подведёт", - сказал Паркер.
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Сейчас "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице занимает 13-е место с 29-ю очками. От зоны вылета команду отделяет 12 баллов.
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