Рууд ван Нистелрой поделился мыслями перед матчем против Манчестер Юнайтед в Кубке Англии

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой поделился своими мыслями перед матчем против "Манчестер Юнайтед" в четвертом раунде Кубка Англии

"Нас ожидает большая игра. Мы сделаем абсолютно все возможное, чтобы быть лучше соперника. Нам очень приятно, что мы продолжаем борьбу за Кубок Англии, это настоящая привилегия, поэтому мы хотим показать, что мы имеем целью в фантастической выездной игре на "Олд Траффорд".

За то время, пока я возглавляю "Лестер", вы могли увидеть то, на что способна эта команда. Были моменты, когда мы проводили игру на очень высоком уровне, но нам не хватает стабильности. Мы должны работать над этим".