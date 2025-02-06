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Ливерпуль может подписать звездного хавбека Барселоны

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Цели красных меняются из-за проигранной конкуренции за игрока сборной Испании

Ливерпуль может подписать звездного хавбека Барселоны

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" может попытаться подписать звездного полузащитника "Барселоны".

По информации от источников издания CaughtOffside, 27-летний Френки де Йонг может стать альтернативным вариантом для усиления полузащиты "красных" вместо Мартина Субименди, с которым уже договорился лондонский "Арсенал" о переходе в летнее трансферное окно. "Барселона" готова отпустить нидерландца за 35 миллионов евро, но его высокая зарплата может стать проблемой для англичан.

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Также отмечается, что мерсисайдцы внимательно наблюдаются за 23-летним Ангело Штиллером из "Штутгарта".

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В этом сезоне Френки де Йонг провел 21 матч в составе "Барселоны" во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

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Барселона Ливерпуль Штутгарт Френки де Йонг Ангело Штиллер
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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