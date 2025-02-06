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Энтони Гордон после победы над Арсеналом: Сейчас для нас важно сохранять смирение
Нападающий прокомментировал победу своей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон прокомментировал победу над "Арсеналом" в полуфинале Кубка Лиги.
По словам Гордона, важно сохранять смирение, ведь финал ещё далеко.
"Это потрясающе. Отличная командная игра, и мы одержали победу. Наши болельщики никогда не сомневаются; они усложняют жизнь соперникам, и мы поступаем правильно.
У нас был план действий, который, как мы думали, сработает. Все знают, что мы давим.
Сейчас для нас важно сохранять смирение. Это будет грандиозное событие, но оно так далеко", — сказал Гордон в интервью Sky Sports.
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Финал Кубка Английской лиги состоится 16 марта на "Уэмбли". Своего соперника "Ньюкасл" узнает в матче "Ливерпуль – Тоттеннхэм", который пройдёт 6 февраля.
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