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Энтони Гордон после победы над Арсеналом: Сейчас для нас важно сохранять смирение

Англия

Нападающий прокомментировал победу своей команды

Энтони Гордон после победы над Арсеналом: Сейчас для нас важно сохранять смирение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон прокомментировал победу над "Арсеналом" в полуфинале Кубка Лиги.

По словам Гордона, важно сохранять смирение, ведь финал ещё далеко.

"Это потрясающе. Отличная командная игра, и мы одержали победу. Наши болельщики никогда не сомневаются; они усложняют жизнь соперникам, и мы поступаем правильно.

У нас был план действий, который, как мы думали, сработает. Все знают, что мы давим.

Сейчас для нас важно сохранять смирение. Это будет грандиозное событие, но оно так далеко", — сказал Гордон в интервью Sky Sports.

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Финал Кубка Английской лиги состоится 16 марта на "Уэмбли". Своего соперника "Ньюкасл" узнает в матче "Ливерпуль – Тоттеннхэм", который пройдёт 6 февраля.

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Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Ньюкасл Энтони Гордон
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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