Энтони Гордон после победы над Арсеналом: Сейчас для нас важно сохранять смирение

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон прокомментировал победу над "Арсеналом" в полуфинале Кубка Лиги.

По словам Гордона, важно сохранять смирение, ведь финал ещё далеко.

"Это потрясающе. Отличная командная игра, и мы одержали победу. Наши болельщики никогда не сомневаются; они усложняют жизнь соперникам, и мы поступаем правильно.

У нас был план действий, который, как мы думали, сработает. Все знают, что мы давим.

Сейчас для нас важно сохранять смирение. Это будет грандиозное событие, но оно так далеко", — сказал Гордон в интервью Sky Sports.