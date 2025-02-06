Аморим прокомментировал осторожную работу Манчестер Юнайтед на трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал осторожную работу клуба во время зимнего трансферного окна и дал оценку изменениям в команде посреди сезона.

"Менять все посреди сезона без новых трансферов — это рискованный выбор, но я четко понимаю, что хочу делать, поэтому рискую всем, ведь в конце концов это принесет нам пользу. Это мое личное решение.

Мы были очень осторожны с трансферами зимой, потому что клуб делал определенные ошибки в прошлом", — добавил Рубен Аморим.