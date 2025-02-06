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Аморим прокомментировал осторожную работу Манчестер Юнайтед на трансферном рынке

Англия

Португальский специалист рассказал о рисках такого решения

Аморим прокомментировал осторожную работу Манчестер Юнайтед на трансферном рынке

Фото - Сайт Манчестер Юнайтед - www.manutd.com

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал осторожную работу клуба во время зимнего трансферного окна и дал оценку изменениям в команде посреди сезона.

"Менять все посреди сезона без новых трансферов — это рискованный выбор, но я четко понимаю, что хочу делать, поэтому рискую всем, ведь в конце концов это принесет нам пользу. Это мое личное решение.

Мы были очень осторожны с трансферами зимой, потому что клуб делал определенные ошибки в прошлом", — добавил Рубен Аморим.

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Напомним, что зимой "МЮ" подписал Патрика Доргу из "Лечче" за 30 миллионов евро и Эйдена Хевена из "Арсенала". В то же время команду на правах аренды покинули Маркус Рашфорд (перешел в "Астон Виллу"), Тайрел Маласия ("ПСВ") и Антони ("Реал Бетис").

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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