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Манчестер Юнайтед – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Руд ван Нистелрой возвращается на "Олд Траффорд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Не так давно ван Нистелрой помогал "манкунианцам" пройти период между увольнением Эрика тен Хага и назначением Рубена Аморима. Получилось у него очень хорошо, но самостоятельная полноценная работа в "Лестере" вызывает вопросы.
Это матч, в котором он имеет шанс выбить свою бывшую команду из Кубка Англии, однако сейчас его игроки точно не в лучшей форме для подобных свершений.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 7 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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