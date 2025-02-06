Манчестер Юнайтед – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Не так давно ван Нистелрой помогал "манкунианцам" пройти период между увольнением Эрика тен Хага и назначением Рубена Аморима. Получилось у него очень хорошо, но самостоятельная полноценная работа в "Лестере" вызывает вопросы.

Это матч, в котором он имеет шанс выбить свою бывшую команду из Кубка Англии, однако сейчас его игроки точно не в лучшей форме для подобных свершений.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 7 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.37 5.30 8.00 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.