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Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Матч, в котором Рубен Аморим обязан побеждать

Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Да, "Манчестер Юнайтед" чрезвычайно нестабилен, однако есть матчи, в которых надо побеждать независимо от того, в какой форме ты находишься. Матч 1/16 финала Кубка Англии против "Лестера" именно такой.

Исторически этот соперник является удобным для "дьяволов", болельщики разочарованы после поражения на прошлой неделе. Здесь нужно только побеждать и никак иначе.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 7 февраля.

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Кубок Англии. 1/16 финала

7 февраля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Лестер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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