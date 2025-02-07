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Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Матч, в котором Рубен Аморим обязан побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Да, "Манчестер Юнайтед" чрезвычайно нестабилен, однако есть матчи, в которых надо побеждать независимо от того, в какой форме ты находишься. Матч 1/16 финала Кубка Англии против "Лестера" именно такой.
Исторически этот соперник является удобным для "дьяволов", болельщики разочарованы после поражения на прошлой неделе. Здесь нужно только побеждать и никак иначе.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 7 февраля.
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Кубок Англии. 1/16 финала
7 февраля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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