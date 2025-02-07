Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Да, "Манчестер Юнайтед" чрезвычайно нестабилен, однако есть матчи, в которых надо побеждать независимо от того, в какой форме ты находишься. Матч 1/16 финала Кубка Англии против "Лестера" именно такой.

Исторически этот соперник является удобным для "дьяволов", болельщики разочарованы после поражения на прошлой неделе. Здесь нужно только побеждать и никак иначе.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 7 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.37 5.30 8.00 Узнать больше

Кубок Англии. 1/16 финала

7 февраля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Лестер" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.