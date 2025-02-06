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Постекоглу - о новичке Тоттенхэма: Я привел его сюда не на шесть месяцев

Англия

Анге высказался о Матисе Теля

Постекоглу - о новичке Тоттенхэма: Я привел его сюда не на шесть месяцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался об аренде левого вингера "Баварии" Матиса Теля.

"Тель станет игроком "Тоттенхэма" на постоянной основе. Я думаю, что в ближайшие шесть месяцев он всем покажет, что станет игроком "Тоттенхэма". Я привел его сюда не на шесть месяцев", - сказал специалист.

Добавим, что летом "шпоры" могут выкупить Метиса за 55 миллионов евро + 5 млн бонусов. Но последнее слово относительно полноценного трансфера будет за Матисом.

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Бавария (Мюнхен) Анге Постекоглу Матис Тель Тоттенхэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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