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Постекоглу - о новичке Тоттенхэма: Я привел его сюда не на шесть месяцев
Анге высказался о Матисе Теля
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался об аренде левого вингера "Баварии" Матиса Теля.
"Тель станет игроком "Тоттенхэма" на постоянной основе. Я думаю, что в ближайшие шесть месяцев он всем покажет, что станет игроком "Тоттенхэма". Я привел его сюда не на шесть месяцев", - сказал специалист.
Добавим, что летом "шпоры" могут выкупить Метиса за 55 миллионов евро + 5 млн бонусов. Но последнее слово относительно полноценного трансфера будет за Матисом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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