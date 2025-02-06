Постекоглу - о новичке Тоттенхэма: Я привел его сюда не на шесть месяцев

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался об аренде левого вингера "Баварии" Матиса Теля.

"Тель станет игроком "Тоттенхэма" на постоянной основе. Я думаю, что в ближайшие шесть месяцев он всем покажет, что станет игроком "Тоттенхэма". Я привел его сюда не на шесть месяцев", - сказал специалист.