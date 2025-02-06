Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пол Мерсон советует Арсеналу подписать бывшего звездного форварда Тоттенхэма
Экс-игрок канониров считает, что этот трансфер вполне реален
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший легендарный игрок лондонского "Арсенала" Пол Мерсон, который ныне является экспертом Sky Sports, считает, что руководство "канониров" должно рассмотреть вариант с подписанием нападающего мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна, в контракте которого прописана клаусула в размере 65 миллионов евро.
"Теперь он, практически, может перейти куда угодно. Его мог бы подписать "Арсенал". Я уверен, что они сделают это за такую сумму, почему нет? Сол Кэмпбелл уже сделал это раньше. Если он доступен на трансферном рынке, вы должны этим воспользоваться. Как по мне, это очень выгодная сделка. Люди скажут, что он уже не молод, но "Арсеналу" нужен кто-то немедленно».
"Если Гарри Кейн будет доступен за 65 миллионов евро, то лишь несколько команд смогут себе позволить его подписание. "Манчестер Сити" не купит его, "Манчестер Юнайтед" сейчас имеет кучу проблем, поэтому это настоящий шанс для "Арсенала", который они должны рассмотреть", — добавил Мерсон.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в текущем сезоне Гарри Кейн забил 26 голов и отдал 10 ассистов в 27 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Лунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании
- Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо