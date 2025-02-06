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Пол Мерсон советует Арсеналу подписать бывшего звездного форварда Тоттенхэма

Англия

Экс-игрок канониров считает, что этот трансфер вполне реален

Пол Мерсон советует Арсеналу подписать бывшего звездного форварда Тоттенхэма

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший легендарный игрок лондонского "Арсенала" Пол Мерсон, который ныне является экспертом Sky Sports, считает, что руководство "канониров" должно рассмотреть вариант с подписанием нападающего мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна, в контракте которого прописана клаусула в размере 65 миллионов евро.

"Теперь он, практически, может перейти куда угодно. Его мог бы подписать "Арсенал". Я уверен, что они сделают это за такую сумму, почему нет? Сол Кэмпбелл уже сделал это раньше. Если он доступен на трансферном рынке, вы должны этим воспользоваться. Как по мне, это очень выгодная сделка. Люди скажут, что он уже не молод, но "Арсеналу" нужен кто-то немедленно».

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"Если Гарри Кейн будет доступен за 65 миллионов евро, то лишь несколько команд смогут себе позволить его подписание. "Манчестер Сити" не купит его, "Манчестер Юнайтед" сейчас имеет кучу проблем, поэтому это настоящий шанс для "Арсенала", который они должны рассмотреть", — добавил Мерсон.

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Добавим, что в текущем сезоне Гарри Кейн забил 26 голов и отдал 10 ассистов в 27 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
Sky Sports News
Опубликовал: Андрей Журба
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