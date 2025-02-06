  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал и Ливерпуль будут соревноваться за талантливого полузащитника Астон Виллы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал и Ливерпуль будут соревноваться за талантливого полузащитника Астон Виллы

Англия

Представители этих клубов пристально следят за его развитием

Арсенал и Ливерпуль будут соревноваться за талантливого полузащитника Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" будут соревноваться за талантливого полузащитника "Астон Виллы".

Как сообщает издание TBR Football, оба клуба заинтересованы в подписании 23-летнего Джейкоба Рэмзи, который может сыграть в центре полузащиты и на левом фланге атаки. Воспитанник бирмингемского клуба на данный момент является одним из ключевых игроков команды Унаи Эмери. Его действующий контракт с "вилланами" действует до конца июня 2027 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Джейкоб Рэмзи принял участие в 25 матчах за клуб, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
67 лет спустя. В этот день Манчестер Юнайтед вспоминает жертв мюнхенской трагедии
yellow-arrow
Новичок Тоттенхэма высказал свою готовность к матчу против Ливерпуля. Фото
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед высказался о новой травме защитника команды
Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости