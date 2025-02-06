Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" будут соревноваться за талантливого полузащитника "Астон Виллы".

Как сообщает издание TBR Football, оба клуба заинтересованы в подписании 23-летнего Джейкоба Рэмзи, который может сыграть в центре полузащиты и на левом фланге атаки. Воспитанник бирмингемского клуба на данный момент является одним из ключевых игроков команды Унаи Эмери. Его действующий контракт с "вилланами" действует до конца июня 2027 года.

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Добавим, что в этом сезоне Джейкоб Рэмзи принял участие в 25 матчах за клуб, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.