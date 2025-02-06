Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Юнайтед высказался о новой травме защитника команды
Аморим высказался о Люке Шоу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о состоянии защитника "красных дьяволов" Люка Шоу после очередной неудачи с травмой.
"У Люка Шоу есть небольшая проблема в другой области после последней травмы, поэтому мы стараемся быть осторожными с ним", - сказал специалист.
Из-за травмы Шоу в текущем сезоне сыграл за "Манчестер Юнайтед" три матча - 98 минут.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин отреагировал на выход Реала в полуфинал Кубка Испании
- Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000