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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о новой травме защитника команды

Англия

Аморим высказался о Люке Шоу

Тренер Манчестер Юнайтед высказался о новой травме защитника команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о состоянии защитника "красных дьяволов" Люка Шоу после очередной неудачи с травмой.

"У Люка Шоу есть небольшая проблема в другой области после последней травмы, поэтому мы стараемся быть осторожными с ним", - сказал специалист.

Из-за травмы Шоу в текущем сезоне сыграл за "Манчестер Юнайтед" три матча - 98 минут.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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