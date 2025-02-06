Тренер Манчестер Юнайтед высказался о новой травме защитника команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о состоянии защитника "красных дьяволов" Люка Шоу после очередной неудачи с травмой.

"У Люка Шоу есть небольшая проблема в другой области после последней травмы, поэтому мы стараемся быть осторожными с ним", - сказал специалист.

Из-за травмы Шоу в текущем сезоне сыграл за "Манчестер Юнайтед" три матча - 98 минут.