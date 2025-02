67 лет спустя. В этот день Манчестер Юнайтед вспоминает жертв мюнхенской трагедии

В этот день, 6-го февраля 1958 года, произошла авиакатастрофа самолета, на борту которого находилась команда "Манчестер Юнайтед", которая вошла в историю как одна из крупнейших футбольных трагедий футбола.

Мюнхенская трагедия унесла жизни 23 человек, в том числе восьми игроков "Манчестер Юнайтед" и трех официальных лиц клуба. Сегодня клуб традиционно вспоминает эту важную дату в истории их клуба.

We loved them then. We love them now.



Today, and every day, we remember the Busby Babes: the #FlowersOfManchester ???? pic.twitter.com/eYz2DlV0hd