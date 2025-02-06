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67 лет спустя. В этот день Манчестер Юнайтед вспоминает жертв мюнхенской трагедии
Вечная память
MU
В этот день, 6-го февраля 1958 года, произошла авиакатастрофа самолета, на борту которого находилась команда "Манчестер Юнайтед", которая вошла в историю как одна из крупнейших футбольных трагедий футбола.
Мюнхенская трагедия унесла жизни 23 человек, в том числе восьми игроков "Манчестер Юнайтед" и трех официальных лиц клуба. Сегодня клуб традиционно вспоминает эту важную дату в истории их клуба.
We loved them then. We love them now.— Manchester United (@ManUtd) February 6, 2025
Today, and every day, we remember the Busby Babes: the #FlowersOfManchester ???? pic.twitter.com/eYz2DlV0hd
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В социальных сетях "Манчестер Юнайтед" было опубликовано душещипательное видео в знак памяти.
We remember not only those we lost, but the lives they lived.#FlowersOfManchester ???? pic.twitter.com/3KYpgMCls7— Manchester United (@ManUtd) February 6, 2025
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