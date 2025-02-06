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Новичок Тоттенхэма высказал свою готовность к матчу против Ливерпуля. Фото
Боевой настрой
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок "Тоттенхэма" высказал свою готовность к матчу против "Ливерпуля".
Матис Тель в своём профиле Instagram выложил сторис, на которой изображён он в форме "Тоттенхэма" на афише матча Кубка Лиги против "Ливерпуля".
Матис Тель присоединился к "Тоттенхэму" 3 февраля в аренду из "Баварии" за 10 млн евро и сегодня у него есть возможность дебютировать за новый клуб.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. В первом матче "Тоттенхэм" минимально обыграл "Ливерпуль" (1:0). Единственный гол забил Бергваль на 86-й минуте.
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Напомним, первым финалистом стал "Ньюкасл", обыгравший "Арсенал" по итогу двух матчей (4:0).
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