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Манчестер Юнайтед и Челси присоединяются к борьбе за форварда Кристал Пэлас
За нападающим следит несколько английских команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" присоединяются к борьбе за форварда "Кристал Пэлас".
Согласно информации от источников издания TBR Football, 27-летний Жан-Филипп Матета привлекает к себе значительное внимание со стороны нескольких топ-клубов АПЛ. Французским голеадором помимо "МЮ" и "Челси" интересуется "Ньюкасл".
Отмечается, что руководство "орлов" хочет продлить контракт с Матета, поскольку его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. Недавно клуб активировал опцию продления его контракта на еще один год. Среди других клубов, которые интересуют игроком, называют "Вест Хэм", "Ноттингем", "Борнмут" и "Астон Виллу".
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В этом сезоне Жан-Филипп Матета забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 28 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.
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