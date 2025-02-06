Арсенал хочет подписать форварда Ньюкасла, который стоит 150 млн евро

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак летом может сменить команду.

Как пишет Fichajes, "Арсенал" внимательно следит за выступлениями 25-летнего форварда и готовы летом приобрести футболиста. Однако, "Ньюкасл" не спешит расставаться со своим игроком. Руководство клуба установило высокую стартовую цену на Исака - 150 миллионов евро.

Александер в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.