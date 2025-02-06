Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал хочет подписать форварда Ньюкасла, который стоит 150 млн евро
Канониры заинтересовались Александером Исаком
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак летом может сменить команду.
Как пишет Fichajes, "Арсенал" внимательно следит за выступлениями 25-летнего форварда и готовы летом приобрести футболиста. Однако, "Ньюкасл" не спешит расставаться со своим игроком. Руководство клуба установило высокую стартовую цену на Исака - 150 миллионов евро.
Александер в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Шахтер начал поиск кандидатов на замену Пушичу
- Арсенал договорился о трансфере главной звезды Атлетика - Источник
- Легенда Барселоны не сомневается в атакующей линии команды
- Гвардиола дал комментарий относительно разгромного поражения от Арсенала
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000