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Ливерпуль летом хочет подписать вингера Реала летом
Красные потихоньку готовятся к летнему трансферному окну
FC Barcelona Noticias
"Ливерпуль" заинтересован в подписании правого вингера мадридского "Реала" Браима Диаса.
Как сообщает издание Fichajes, 25-летний футболист стал главной трансферной целью "красных" на лето, поскольку наставник "Ливерпуля" Арне Слот хочет видеть вингера в своей команде.
Диас в текущем сезоне сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов.
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