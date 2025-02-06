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Новичок Челси начал тренироваться с командой
Матис Амугу тренируется с синими
Тransfermarkt
Молодой французский талант Матис Амугу, который недавно подписал контракт с "Челси", сегодня, 6 февраля, присоединился к тренировочному процессу лондонского клуба.
Об этом пишет Фабрицио Романо.
???????? New Chelsea signing Mathis Amougou has started training with the team today. pic.twitter.com/xu8RQ0nadM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2025
Добавим, что контракт Амугу с "синими" рассчитан до 30 июня 2033 года.
Матис в текущем сезоне провел 18 матчей - 947 минут.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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