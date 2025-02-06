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Новичок Челси начал тренироваться с командой

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Матис Амугу тренируется с синими

Новичок Челси начал тренироваться с командой

Тransfermarkt

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Молодой французский талант Матис Амугу, который недавно подписал контракт с "Челси", сегодня, 6 февраля, присоединился к тренировочному процессу лондонского клуба.

Об этом пишет Фабрицио Романо.

Добавим, что контракт Амугу с "синими" рассчитан до 30 июня 2033 года.

Матис в текущем сезоне провел 18 матчей - 947 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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