Новичок Челси начал тренироваться с командой

Молодой французский талант Матис Амугу, который недавно подписал контракт с "Челси", сегодня, 6 февраля, присоединился к тренировочному процессу лондонского клуба.

Об этом пишет Фабрицио Романо.

???????? New Chelsea signing Mathis Amougou has started training with the team today. pic.twitter.com/xu8RQ0nadM