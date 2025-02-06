  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Компани - о переходе вингера Баварии в Тоттенхэм: Мы хотим лучшего для клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани - о переходе вингера Баварии в Тоттенхэм: Мы хотим лучшего для клуба

Англия

Венсан высказался о Матисе Теля

Компани - о переходе вингера Баварии в Тоттенхэм: Мы хотим лучшего для клуба

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о том, что клуб отдал в аренду "Тоттенхэму" своего левого вингера Матиса Теля.

"В любой ситуации мы должны быть честными и коммуникабельными с игроками, и мы всегда это делаем. Мы обсудили с ними все, включая долгосрочную перспективу.

В конце концов, вы принимаете решение. Мы не ориентируемся на внешний шум. Мы хотим лучшего для клуба", - сказал специалист.

В этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.

Читайте такжеТоттенхэм на Энфилде в очередной раз пополнил лазарет. Травмированного лидера заменил арендованный талант Баварии
По теме
yellow-arrow
Кубок Лиги. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0 (общ. 4:1). Ожидаемое уничтожение шпор на Энфилде
yellow-arrow
Тоттенхэм на Энфилде в очередной раз пополнил лазарет. Травмированного лидера заменил арендованный талант Баварии
yellow-arrow
Борьба за финал. Ливерпуль - Тоттенхэм. Текстовая трансляция матча кубка английской лиги
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости