Компани - о переходе вингера Баварии в Тоттенхэм: Мы хотим лучшего для клуба

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о том, что клуб отдал в аренду "Тоттенхэму" своего левого вингера Матиса Теля.

"В любой ситуации мы должны быть честными и коммуникабельными с игроками, и мы всегда это делаем. Мы обсудили с ними все, включая долгосрочную перспективу.

В конце концов, вы принимаете решение. Мы не ориентируемся на внешний шум. Мы хотим лучшего для клуба", - сказал специалист.