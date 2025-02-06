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Компани - о переходе вингера Баварии в Тоттенхэм: Мы хотим лучшего для клуба
Венсан высказался о Матисе Теля
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о том, что клуб отдал в аренду "Тоттенхэму" своего левого вингера Матиса Теля.
"В любой ситуации мы должны быть честными и коммуникабельными с игроками, и мы всегда это делаем. Мы обсудили с ними все, включая долгосрочную перспективу.
В конце концов, вы принимаете решение. Мы не ориентируемся на внешний шум. Мы хотим лучшего для клуба", - сказал специалист.
В этом сезоне за "Баварию" Тель провел на поле 458 минут в 14 матчах во всех турнирах, где отдал 1 результативную передачу.
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