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Тоттенхэм на Энфилде в очередной раз пополнил лазарет. Травмированного лидера заменил арендованный талант Баварии
Плохие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
6 февраля стартовал ответный матч полуфинала Кубка Лиги, в котором "Ливерпуль" играет против "Тоттенхэма".
В конце первого тайма на 45+1 минуте футболист "шпор" Ришарлисон получил повреждение. Серьезная ли травма, станет известно после того, как игрок пройдет медицинское обследование.
На замену Ришарлисону вышел новичок "Тоттенхэма" - Матис Тель, который арендован у "Баварии" до конца текущего сезона.
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