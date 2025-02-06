Тоттенхэм на Энфилде в очередной раз пополнил лазарет. Травмированного лидера заменил арендованный талант Баварии

6 февраля стартовал ответный матч полуфинала Кубка Лиги, в котором "Ливерпуль" играет против "Тоттенхэма".

В конце первого тайма на 45+1 минуте футболист "шпор" Ришарлисон получил повреждение. Серьезная ли травма, станет известно после того, как игрок пройдет медицинское обследование.

На замену Ришарлисону вышел новичок "Тоттенхэма" - Матис Тель, который арендован у "Баварии" до конца текущего сезона.