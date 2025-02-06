Кубок Лиги. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0 (общ. 4:1). Ожидаемое уничтожение шпор на Энфилде

Анге Постекоглу всегда напоминает, что самое важное - это придерживаться своего стиля, несмотря на обстоятельства. Стиль его игры - ультраатакующий и они могут по-разному его воплощать, однако забиваться в собственные ворота точно нет, это не про стиль Анге. Как же было странно видеть другой "Тоттенхэм". В первом матче они одержали минимальную победу у себя дома и получили преимущество перед выездом на "Энфилд", поэтому решили защищать добытый результат, а не играть по-своему.

То, что "Ливерпуль" будет атаковать, сомнений не было, стартовым составом Арне Слот не удивил. Его команда вышла прессинговать, давить и уничтожать. Что касается стартового состава "шпор", то там нашлось место для дебютанта Кевина Данзо, а к концу первого тайма мы увидели еще один дебют, на замену вышел арендованный у "Баварии" Матис Тель. Почему? Потому что в составе гостей очередная травма, теперь они потеряли Ришарлисона.

Так что по поводу самой игры? Очень осторожный и иногда трусливый футбол от "Тоттенхэма", который мало думал об атаке. Да что мало, практически вообще не думал. Там думали о плотной игре сзади. Частично это было эффективно, вот только оборонительные редуты также надо уметь выстраивать в матчах против столь мастеровитого соперника. Постекоглу точно не умеет такое делать. Поэтому давление первых минут на ворота Кински постепенно нарастало и гол был лишь вопросом времени

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Сначала Собослай откликнулся на передачу от Салаха и открыл счет, однако арбитр сразу дал сигнал об офсайде. Но впоследствии новая передача с фланга от Мохамеда, пропустили мяч Нуньес и Джонс, чтобы на дальней штанге смачно пробил Гакпо. 1:0 и вполне заслуженные 1:0, этот гол напрашивался, а счет в двухматчевом противостоянии стал равным.

До конца тайма "шпоры" продолжали выступать в этом стиле, и в начале второго также сало что изменилось. Почти без атак на ворота Келлехера, их накрывали еще на своей половине поля, замечательный прессинг от ребят Слота. На старте второй половины встречи Кински на выходе сбил Дарвина, за что назначили пенальти, который очень уверенно реализовал Салах. И "Ливерпуль" уже впереди по сумме двух матчей.

Только после этого Постекоглу решил делать более атакующие замены и что-то менять. На поле вышли Бергвалл и Педро Порро. В этот момент хотелось поверить, что мы увидим атакующий "Тоттенхэм", ведь им уже нечего терять.

И действительно, "шпоры" по крайней мере вспомнили об атаке, вот только опасных моментов мы практически не увидели. Зато то пространство, которое они оставили позади себя, начал использоваться Салахом и компанией, не хватало лишь точности в отдельных моментах. Гакпо и Гравенберх попали в штангу, долго не удавалось полностью закрыть все вопросы. Но на 75-й минуте Собослай это сделал. Атака по центру, провал в обороне и выход на идеальную ударную позицию, Кински спасти не смог. 3:0 и 3:1 по итогу двух матчей. Это конец.

Впоследствии Вирджил ван Дейк забил еще один гвоздь в гроб после углового, выиграл он воздух и забил четвертый гол своей команды ударом головой. 4:0. Это уничтожение, безальтернативное, но отчасти прогнозируемое, учитывая то, в какой форме находятся обе команды.

"Ливерпуль" прокукарекает до финала, там их уже ждет "Ньюкасл". Фаворит этого финала сразу очевиден, но, вполне возможно, Эдди Хау придумает что-то особенное для мерсисайдцев.

Кубок Английской Лиги, полуфинал, ответный матч

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:0 (общ. 4:1)

Голы: Гакпо (34), Салах (51, с пенальти), Собослай (75), ван Дейк (80)

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк (Куанса, 86), Робертсон — Гравенберх, Джонс (Мак Аллистер, 72) — Салах (Эллиотт, 82), Собослай, Гакпо (Диас, 82) — Нуньес (Жота, 72)

"Тоттенхэм": Кински — Грей, Данзо, Дэвис (Мур, 82), Спенс — Сарр (Бергвалл, 57), Биссума (Порро, 57), Бентанкур — Кулусевски, Ришарлисон (Тель, 45+1), Сон

Предупреждения: нет.