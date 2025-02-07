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От лондонской победы шпор не осталось и следа. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0. Обзор матча
Скаузеры не замечают соперника во второй встрече
Getty Images / Global Images Ukraine.
Мерсисайдцы сверхуверенно разобрались со столичными гостями. Подопечные Слота могли забить еще больше, но кипер Антонин Кински и старания футболистов в обороне не позволили "красным" добиться сокрушительного разгрома. Хозяева нанесли 26 ударов, а "шпоры" ни разу не попали в створ.
16 марта "скаузеры" будут играть в финале с "Ньюкаслом".
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Смотрите обзор ответного матча ½ финала Кубка английской лиги
Ливерпуль. Энфилд, 60 395 зрителей
Голы: Гакпо, 34, Салах, 51 (п), Собослай, 75, Ван Дейк, 80
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