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От лондонской победы шпор не осталось и следа. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0. Обзор матча

Англия
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Скаузеры не замечают соперника во второй встрече

От лондонской победы шпор не осталось и следа. Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine.

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Мерсисайдцы сверхуверенно разобрались со столичными гостями. Подопечные Слота могли забить еще больше, но кипер Антонин Кински и старания футболистов в обороне не позволили "красным" добиться сокрушительного разгрома. Хозяева нанесли 26 ударов, а "шпоры" ни разу не попали в створ.

16 марта "скаузеры" будут играть в финале с "Ньюкаслом".

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Смотрите обзор ответного матча ½ финала Кубка английской лиги

Ливерпуль. Энфилд, 60 395 зрителей

Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0

Голы: Гакпо, 34, Салах, 51 (п), Собослай, 75, Ван Дейк, 80

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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