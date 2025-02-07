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"Я не знаю, что принесет будущее": ван Дейк – о продлении контракт с Ливерпулем

Англия

Соглашение завершается совсем скоро

"Я не знаю, что принесет будущее": ван Дейк – о продлении контракт с Ливерпулем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк прокомментировал свою текущую ситуацию с продлением контракта с мерсисайдцами.

“Я не знаю, что принесет будущее.

Кто говорит, что что-то знает, тот ничего не знает!” – сказал ван Дейк.

Напомним, что соглашения нидерландца с клубом действуют до конца текущего сезона.

Ван Дейк выступает в составе “Ливерпуля” с 1 января 2018 года. В общей сложности на его счету 302 матча в составе команды, а также шесть трофеев: в том числе победы в Лиге чемпионов и АПЛ. В последний раз Вирджил продлевал контракт с мерсисайдцами в августе 2021 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 28 млн евро. По этому показателю он является вторым в своей возрастной категории после Кевина де Брюйне (35 млн евро).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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