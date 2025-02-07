Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я не знаю, что принесет будущее": ван Дейк – о продлении контракт с Ливерпулем
Соглашение завершается совсем скоро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк прокомментировал свою текущую ситуацию с продлением контракта с мерсисайдцами.
“Я не знаю, что принесет будущее.
Кто говорит, что что-то знает, тот ничего не знает!” – сказал ван Дейк.
Напомним, что соглашения нидерландца с клубом действуют до конца текущего сезона.
Ван Дейк выступает в составе “Ливерпуля” с 1 января 2018 года. В общей сложности на его счету 302 матча в составе команды, а также шесть трофеев: в том числе победы в Лиге чемпионов и АПЛ. В последний раз Вирджил продлевал контракт с мерсисайдцами в августе 2021 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 28 млн евро. По этому показателю он является вторым в своей возрастной категории после Кевина де Брюйне (35 млн евро).
Популярное сейчас
- Черноморец просматривает бывшего игрока Днепра-1
- "С этим нельзя мириться". Ла Лига подаст иск против Реала
- Клуб Серии А сделал предложение Коваленко, - источник
- Арсенал договорился о трансфере главной звезды Атлетика - Источник
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи