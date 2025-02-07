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В последний день зимнего трансферного окна Челси хотел забрать воспитанника Ман Сити

Англия

Искали еще одного Палмера?

В последний день зимнего трансферного окна Челси хотел забрать воспитанника Ман Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как пишет журналист Дэвид Орнштейн, этой зимой "Челси" проявлял серьезный интерес к 19-летнему полузащитнику "Манчестер Сити" Нико О'Райли.

"Горожане" ценят своего молодого игрока, поэтому в случае продажи они настаивали бы на включении опции обратного выкупа. Однако "Челси" не согласился на такие условия, поэтому после запроса и переговоров трансфер не состоялся.

Как итог, «Сити» сохранил одного из своих самых перспективных молодых талантов и избежал повторения ситуации с Коулом Палмером, который перешел в "Челси" в 2023 году.

Тем не менее, как сообщает Сами Мокбель из Daily Mail, "Челси" сохраняет интерес и продолжит следить за О'Райли в преддверии летнего трансферного окна.

Добавим, что в этом сезоне 19-летний полузащитник забил 1 гол в 6 матчах за первую команду «Ман Сити» во всех турнирах.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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