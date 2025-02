Эдди Хау одержал уже пятую победу над Артетой

Во вторник "Ньюкасл" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Это уже пятая победа "Ньюкасла" Эдди Хау над "Арсеналом" во всех турнирах за время работы Микеля Артеты на "Эмирейтс".

Чаще за этот период испанца обыгрывали только Пеп Гвардиола – 9 побед и Юрген Клопп – 6 побед.

5 - This is the fifth time Arsenal have lost to Eddie Howe's Newcastle in all competitions under Mikel Arteta; only Pep Guardiola (9) and Jürgen Klopp (6) have beaten the Spaniard more in his time in charge of the Gunners. Thorn. pic.twitter.com/F1igKE04OX