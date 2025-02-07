Арне Слот о разгроме Тоттенхэма в ответном матче Кубка лиги

В четверг "мерсисайдцы" разгромили "Тоттенхэм" 4:0 в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги. На пресс-конференции Арне Слота спросили, что он думает о своём первом финале во главе "Ливерпуля".

"Приятно! Но если вы немного меня знаете, то понимаете, что я сейчас больше думаю о воскресном матче, чем о финале через месяц. Больше всего меня порадовала наша сегодняшняя игра. Выход в финал всегда должен быть особенным, даже для такого клуба. "Ливерпуль" привык играть в финалах, но мы каждый день усердно работаем, чтобы развивать игроков, и сами игроки стремятся становиться лучше каждый день. В то же время мы в этом спорте для того, чтобы играть в финалах. Мы уже знаем, насколько сложным будет финал. Но впереди ещё много матчей, и именно на них должно быть наше внимание", – сказал Слот.

Его также спросили об игре "Ливерпуля" в обороне.

"Очень впечатляюще. Думаю, не скажу ничего удивительного: "Тоттенхэм" много пропускает из-за многочисленных кадровых проблем, но в то же время они всегда могут забить и создают много моментов. То, что мы были настолько агрессивны без мяча, что им потребовалось 80 минут, чтобы нанести первый удар в створ ворот, не говорит ничего о "Тоттенхэме", но должно многое сказать о нашей работе без мяча. Это меня больше всего впечатлило. Играть против команды, которая так хорошо создаёт моменты, и позволить ей всего один удар в створ – это, в конце концов, очень хорошее достижение", – говорит Слот.

Напомним, что финал Кубка английской лиги, где "Ливерпуль" встретится с "Ньюкаслом", состоится 16 марта на "Уэмбли".