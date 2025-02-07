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Рубен Аморим заявил, что Маркус Рашфорд должен был уйти, поскольку не адаптировался

Англия

Главный тренер "Ман Юнайтед" намекнул на невозможность достучаться до 27-летнего англичанина

Рубен Аморим заявил, что Маркус Рашфорд должен был уйти, поскольку не адаптировался

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский тренер говорит, что Рашфорд должен был покинуть "Юнайтед", поскольку не смог принять его идеи.

"Я не смог заставить Маркуса увидеть, как следует играть в футбол и как нужно тренироваться. Иногда бывает, что игрок прекрасно выглядит под руководством одного тренера, а с другим - нет. Я просто желаю всего наилучшего Рашфорду и Унаи Эмери, надеюсь, что они найдут общий язык, ведь он очень хороший игрок", - говорит Аморим.

Добавим, что англичанин забил первый гол "Манчестер Юнайтед" в эпоху Аморима - в ноябре против "Ипсвич Таун" (1:1).

Он выходил в старте на матчи против "Эвертона" и "Виктории Пльзень", но после исключения из состава на манчестерское дерби в декабре Маркус лишь однажды попал в заявку на матч, прежде чем был отдан в аренду в "Астон Виллу".

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморим
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Алексей Полищук
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