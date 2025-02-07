Рубен Аморим заявил, что Маркус Рашфорд должен был уйти, поскольку не адаптировался

Португальский тренер говорит, что Рашфорд должен был покинуть "Юнайтед", поскольку не смог принять его идеи.

"Я не смог заставить Маркуса увидеть, как следует играть в футбол и как нужно тренироваться. Иногда бывает, что игрок прекрасно выглядит под руководством одного тренера, а с другим - нет. Я просто желаю всего наилучшего Рашфорду и Унаи Эмери, надеюсь, что они найдут общий язык, ведь он очень хороший игрок", - говорит Аморим.

Добавим, что англичанин забил первый гол "Манчестер Юнайтед" в эпоху Аморима - в ноябре против "Ипсвич Таун" (1:1).

Он выходил в старте на матчи против "Эвертона" и "Виктории Пльзень", но после исключения из состава на манчестерское дерби в декабре Маркус лишь однажды попал в заявку на матч, прежде чем был отдан в аренду в "Астон Виллу".