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Рубен Аморим заявил, что Маркус Рашфорд должен был уйти, поскольку не адаптировался
Главный тренер "Ман Юнайтед" намекнул на невозможность достучаться до 27-летнего англичанина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский тренер говорит, что Рашфорд должен был покинуть "Юнайтед", поскольку не смог принять его идеи.
"Я не смог заставить Маркуса увидеть, как следует играть в футбол и как нужно тренироваться. Иногда бывает, что игрок прекрасно выглядит под руководством одного тренера, а с другим - нет. Я просто желаю всего наилучшего Рашфорду и Унаи Эмери, надеюсь, что они найдут общий язык, ведь он очень хороший игрок", - говорит Аморим.
Добавим, что англичанин забил первый гол "Манчестер Юнайтед" в эпоху Аморима - в ноябре против "Ипсвич Таун" (1:1).
Он выходил в старте на матчи против "Эвертона" и "Виктории Пльзень", но после исключения из состава на манчестерское дерби в декабре Маркус лишь однажды попал в заявку на матч, прежде чем был отдан в аренду в "Астон Виллу".
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