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Постекоглу - о поражении от Ливерпуля: Они были лучшей командой
Наставник шпор недоволен игрой своих подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал поражение от "Ливерпуля" со счетом 4:0 во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги.
"В этот вечер "Ливерпуль" был лучшей командой. Мы не вошли в игру так, как хотели. Мы позволили им контролировать мяч и мы были слишком пассивными без него. Этот матч станет настоящим уроком для нас урок, потому что мы не можем так просто отказаться от футбола, в который мы хотим играть".
"Мы не смогли зацепиться за возможность приблизиться к трофею, это очень обидно. У нас было отличное положение для того, чтобы выйти в финал. Сейчас нужно подбодрить игроков", — добавил Постекоглу.
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Напомним, что "Тоттенхэм" вылетел из Кубка лиги, проиграв "Ливерпулю" с общим счетом 4:1. В финальном матче этого турнира трофей вместе с мерсисайдцами разыграет "Ньюкасл".
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