Постекоглу - о поражении от Ливерпуля: Они были лучшей командой

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал поражение от "Ливерпуля" со счетом 4:0 во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги.

"В этот вечер "Ливерпуль" был лучшей командой. Мы не вошли в игру так, как хотели. Мы позволили им контролировать мяч и мы были слишком пассивными без него. Этот матч станет настоящим уроком для нас урок, потому что мы не можем так просто отказаться от футбола, в который мы хотим играть".

"Мы не смогли зацепиться за возможность приблизиться к трофею, это очень обидно. У нас было отличное положение для того, чтобы выйти в финал. Сейчас нужно подбодрить игроков", — добавил Постекоглу.