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Постекоглу дал неутешительный прогноз насчет травмы своего нападающего

Англия

Футболист получил повреждение в матче с Ливерпулем

Постекоглу дал неутешительный прогноз насчет травмы своего нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал травму Ришарлисона, которую тот получил во втором полуфинальном матче Кубка лиги с "Ливерпулем" (4:0).

"Его травма выглядит не очень хорошо. Это похоже на повреждение икроножной мышцы. После матча он выглядел не слишком хорошо, поэтому, вероятно, он будет отсутствовать в течение длительного времени".

Вместо травмированного Ришарлисона на поле впервые в составе "шпор" вышел 19-летний новичок команды Матис Тель.

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Всего в текущем сезоне 27-летний бразилец забил три гола и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за клуб во всех турнирах, выходя на поле с первых минут лишь в 6 поединках.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Ришарлисон
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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