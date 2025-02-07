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Английский журналист дает надежду фанатам Арсенала на лето

Англия

"Канониры" должны потратить немало денег

Английский журналист дает надежду фанатам Арсенала на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как пишет Сами Мокбель из Daily Mail, спокойный январь "Арсенала" должен закончиться летом крупных расходов. Основы уже заложены, но есть понимание, что следующее окно станет "критическим", чтобы вывести клуб на вершины европейского футбола. После того как клуб сохранил свои финансы в январе, летнее трансферное окно обещает быть весьма затратным.

Полузащитник Мартин Субименди, у которого есть клаусула на сумму 52 миллиона фунтов, вероятно, присоединится к "Арсеналу" из "Реал Сосьедада", поскольку клуб готовится к возможным уходам Жоржиньо и Томаса Парти. Они также рассматривают варианты с подписанием универсального атакующего игрока, среди которых есть Нико Вильямс и Матеус Кунья.

Однако, как пишет журналист, наибольшие деньги будут потрачены на нового центрфорварда. Известно, что главная цель — это нападающий "Ньюкасла" Александер Исак. Учитывая стоимость, которая, как предполагается, превышает 120 миллионов фунтов, успешный трансфер шведа выглядит маловероятным. Но, по крайней мере, "Арсенал" изучит возможность этого перехода.

Беньямин Шешко из "Лейпцига" кажется лучшим вариантом для клуба в поисках желаемого центрфорварда. Известно, что у словенца есть новая клаусула в контракте, которая активируется летом. Его предыдущая сумма выкупа составляла около 55 миллионов фунтов.

На "Эмирейтс" чувствуют, что клуб готовится к беспрецедентному лету. Только тогда мы увидим настоящие последствия январской спокойной трансферной политики "Арсенала".

Напоминаем, что после 24-го тура "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками, отставая от первого "Ливерпуля", у которого есть матч в запасе, на 6 очков.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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