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Нападающий Борнмута стал лучшим игроком АПЛ в январе

Англия

Впечатляющий месяц от игрока

Нападающий Борнмута стал лучшим игроком АПЛ в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига объявила, что Джастин Клюйверт из "Борнмута" стал лучшим игроком января.

В течение этого месяца команда сыграла 4 матча, одержав 3 победы и 1 ничью. В этих матчах Клюйверт забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи, помогая команде в борьбе за еврокубки. Клюйверт забил в трех из четырех матчей команды, в том числе отметился впечатляющим хет-триком в выездной игре против "Ньюкасла".

Добавим, что в этом сезоне 25-летний нападающий забил 12 голов и отдал 5 голевых передач в 25 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Алексей Полищук
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