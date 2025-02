Нападающий Борнмута стал лучшим игроком АПЛ в январе

Английская Премьер-лига объявила, что Джастин Клюйверт из "Борнмута" стал лучшим игроком января.

В течение этого месяца команда сыграла 4 матча, одержав 3 победы и 1 ничью. В этих матчах Клюйверт забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи, помогая команде в борьбе за еврокубки. Клюйверт забил в трех из четырех матчей команды, в том числе отметился впечатляющим хет-триком в выездной игре против "Ньюкасла".

Starting the year in serious form ????



Justin Kluivert is your @EASPORTSFC Player of the Month for January!#PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/8SXTNQ8mIh