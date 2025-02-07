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Нападающий Борнмута стал лучшим игроком АПЛ в январе
Впечатляющий месяц от игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига объявила, что Джастин Клюйверт из "Борнмута" стал лучшим игроком января.
В течение этого месяца команда сыграла 4 матча, одержав 3 победы и 1 ничью. В этих матчах Клюйверт забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи, помогая команде в борьбе за еврокубки. Клюйверт забил в трех из четырех матчей команды, в том числе отметился впечатляющим хет-триком в выездной игре против "Ньюкасла".
Starting the year in serious form ????— Premier League (@premierleague) February 7, 2025
Justin Kluivert is your @EASPORTSFC Player of the Month for January!#PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/8SXTNQ8mIh
Добавим, что в этом сезоне 25-летний нападающий забил 12 голов и отдал 5 голевых передач в 25 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.
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